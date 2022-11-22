TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması başvuruları devam ediyor

İstanbul
TEKNOFEST açıklamasına göre, katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmasını amaçlayan yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor.
TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması ile tarımın geleceği yeniden şekillenebilecek. Yarışmada gençlerden tarım ve hayvancılık ile ilgili teknolojik çözüm önerilerinin yanı sıra bilişim, mekanik, elektrik-elektronik, yazılım tabanlı projeler geliştirmeleri de bekleniyor. Ayrıca, tarım teknolojilerindeki gelişmelerle tarım ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmada akıllı tarım uygulamaları başta olmak üzere bitki sağlığını koruma, bitki besleme, ekim-dikim, toprak analizi ve hasat-harman teknolojileri gibi alanlardaki projeler de değerlendirmeye alınıyor.
Sulama-gübreleme ve sera otomasyon sistemleriyle ilgili projeler, tohumlama, otomatik dümenleme sistemleri, erken uyarı sistemleri-tarımsal meteorolojik istasyon teknolojileri, hayvancılık teknolojileri, görüntüleme ve tarımda drone teknolojilerinin kullanılması gibi farklı başlıklar altında hazırlanacak projelerle de gençler yarışmaya katılım sağlayabiliyor.
Projelerin "ön değerlendirme", "detay raporu" ve "yarışma puanlaması" olmak üzere 3 farklı aşamada değerlendirileceği yarışmada lise kategorisinde dereceye giren birinciler 30 bin TL, ikinciler 20 bin TL ve üçüncüler 10 bin TL ödül kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler 40 bin TL, ikinciler 30 bin TL ve üçüncüler 20 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.
"Milli Teknoloji Hamlesi" yolunda gençlere desteğe devam
Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmasını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgisinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmaya devam eden, 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023'ün teknoloji yarışmalarına ve Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular 30 Kasım'da sona erecek.
Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular "www.teknofest.org" internet sitesi üzerinden yapılacak.