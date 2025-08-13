TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi

Kocaeli
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nin pistinde TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada 45 takım mücadele etti.
Takımlar, gerçek pist ortamında otonom sürüşlerini gerçekleştirerek görevleri tamamlamaya çalıştı.
Yarışmada, özgün araç kategorisi en özgün yazılım ödülünü KATOT, hazır araç kategorisi en özgün yazılım ödülünü Kapsül Raclab, özgün araç kategorisi en özgün tasarım ödülünü EVI Otonom, özgün araç kategorisi en iyi takım ruhu ödülü Duscart, hazır araç kategorisi en iyi takım ruhu ödülünü OİB Otonomus takımları kazandı.
Yarışmanın genel derece sıralaması, 17-21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te ilan edilecek.
