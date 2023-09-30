Ankara
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibinin gösteri uçuş görüntülerini paylaştı.
Paylaşıma, "Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibimiz ve Solo Türk F-16 Gösteri ekibi TEKNOFEST'te bir ilke imza atarak birlikte uçuş gerçekleştirdiler." notu düşüldü.
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TEKNOFEST İzmir'de SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu https://t.co/fbvnAqyg5R pic.twitter.com/R8Wb2yrSX7— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2023