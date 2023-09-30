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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST İzmir'de SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu

SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibi, TEKNOFEST İzmir'de birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Orhan Onur Gemici  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
TEKNOFEST İzmir'de SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar birlikte uçtu

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibinin gösteri uçuş görüntülerini paylaştı.

Paylaşıma, "Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibimiz ve Solo Türk F-16 Gösteri ekibi TEKNOFEST'te bir ilke imza atarak birlikte uçuş gerçekleştirdiler." notu düşüldü.

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