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RTÜK, hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz ile canlı yayını incelemeye aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan canlı yayının RTÜK tarafından incelemeye alındığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
RTÜK, hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz ile canlı yayını incelemeye aldı

Ankara

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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