TEKNOFEST Azerbaycan'daki teknoloji odaklı atölyelerde çocuklara özel gösterimler yapılıyor

Bakü
TEKNOFEST Azerbaycan'da açılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) standında, teknoloji girişimlerinin hayata geçmesini desteklemek amacıyla sergilenen matematik, uzay ve tasarım temalı atölyeler çok sayıda çocuğu ağırladı.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor.
T3 Vakfı standında, Türkiye'de yürütülen "Bilim Türkiye Projesi" kapsamındaki uygulamalı atölye çalışmalarının gösterimleri yapıldı.
T3 Vakfı Bilim Atölyeleri Koordinatörü Merve Koçoğlu, AA muhabirine, dağ bilimleri, matematik, uzay ve tasarım temalarında bilimsel ve teknolojik alanlarda farklı etkinliklerin 6-14 yaş grubu çocuklar için düzenlendiğini söyledi.
Çocukların atölyelerde Mars'ta yapılan araştırmalara ilişkin bilgi edindiklerini belirten Koçoğlu, Doğa Bilimleri Atölyesi'nde kelebeklerin yaşam döngüsüne ilişkin bilgi verildiğini anlattı.
Koçoğlu, teknoloji atölyesinde artırılmış gerçeklik ve robotik kodlama uygulamaları gerçekleştirdikleri bilgisini vererek "Çocuklar her atölyeye çok yoğun ilgi duyuyor." dedi.
Stantta bilim şovlarının yapıldığını ifade eden Koçoğlu, T3 Vakfı'nın Bilim Türkiye Projesi ile Türkiye'de halen 4 ildeki 10 merkezde bilim atölyeleri konseptinde uygulamalı eğitimler düzenlendiğini dile getirdi. Koçoğlu, "Projenin ilk yurt dışı ayağı da Bakü'de kuruldu. 6 farklı atölyemizde eğitim vermeye başladık." diye konuştu.
"Teknoloji üreten ve geliştiren gençlik" hedefi
T3 Vakfı Deneyap Koordinatörü Zehra Erdem de stantta bulunan deneyap atölyelerinde öğrencilerin birçok proje yapabildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Deneyap teknoloji atölyeleri şu an 55 ilde kurulu, 2023'te 81 ilde kurulmuş olacak. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da Bilim Bakü Deneyap Atölyemizi kurduk. Atölyelerimizde öğrencilerimiz 36 ay boyunca, 11 başlıkta ücretsiz teknoloji odaklı eğitimler alıyorlar. Teknoloji üreten, geliştiren bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz."
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da T3 Vakfı standını ziyaret etti.
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