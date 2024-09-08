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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Akdeniz'de "Fikir Maratonu Yarışması" başladı

Antalya'da TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen "Fikir Maratonu Yarışması" başladı.

Süleyman Elçin  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
TEKNOFEST Akdeniz'de "Fikir Maratonu Yarışması" başladı Fotoğraf: Süleyman Elçin - AA

Antalya

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, son gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği finallerin son gününde T3 Girişim Merkezi tarafından "İklim değişikliği" ana konusuyla "Fikir Maratonu Yarışması" gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan gençler, projelerini jüri ve katılımcılara anlattı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından bu yıl yapay zekanın güvenliği temasıyla düzenlenen "HackMasters Yarışması"nda birinciliği Azerbaycan takımı Bhosware elde ederken, ikinci Banzai, üçüncü takım ise Kardeşler CTF oldu.

TEKNOFEST, bugün yapılacak yarışma finalleri ile sona erecek.

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