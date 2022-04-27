Dolar
14.81
Euro
15.64
Altın
1,885.98
ETH/USDT
2,847.00
BTC/USDT
38,709.00
BIST 100
2,451.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali"nde konuşuyor Kadir Gecesi münasebetiyle Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde düzenlenen mevlit programının ardından teravih namazı kılınıyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

"TEKNOFEST 2022 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması" Kütahya'da yapılacak

Kütahya Valisi Ali Çelik, TEKNOFEST 2022 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nın Büyük Zafer'in 100. yılı kapsamında Kütahya'da yapılacağını bildirdi.

Muharrem Cin   | 27.04.2022
"TEKNOFEST 2022 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması" Kütahya'da yapılacak

Kütahya

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'nda 9-14 Ağustos'ta düzenlenecek uluslararası yarışmaya 130 takım ve bin yarışmacının katılacağını belirtti.

Büyük Zafer'in 100. yılında havacılık tutkunlarının zaferin kazanıldığı topraklarda ağırlanacağına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022'nin, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlandığı Kütahya’da yapılacak olması bizler için büyük anlam ifade ediyor. Milletvekillerimiz, Kütahya Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız hepsi de el ele ve gönül birliğiyle büyük zaferin coşkuyla kutlanması için çalışıyoruz."

Vali Çelik, TEKNOFEST 2022’ye Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden de 39 takımın katılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz
Maske kullanımında yeni döneme ilişkin genelge valiliklere gönderildi
Meksika: Kovid-19 salgından endemik aşamaya geçti
Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha 'riskli' ilan edildi
Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

Benzer haberler

"TEKNOFEST 2022 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması" Kütahya'da yapılacak

"TEKNOFEST 2022 Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması" Kütahya'da yapılacak

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri finalistleri belli oldu

AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek

Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği sağlandı

Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği sağlandı