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Teknoloji, TEKNOFEST

Savunma Sanayii Başkanlığı TEKNOFEST'te ziyaretçilerini özel tasarlanmış standında ağırlıyor

TEKNOFEST Adana'da yer alan Savunma Sanayii Başkanlığı standı, ziyaretçilerine Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı sergiliyor.

Abdulkadir Günyol  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Savunma Sanayii Başkanlığı TEKNOFEST'te ziyaretçilerini özel tasarlanmış standında ağırlıyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Etkinlikte en çok ilgi gören alanlardan biri de Savunma Sanayii Başkanlığı standı oldu.

TEKNOFEST Adana'da 400 metrekarelik alanda kurulan stant, yerli ve milli üretim kara, hava, deniz ve uzay platformlarının sergilendiği özel bir teknoloji alanıyla ziyaretçileri karşılıyor. Alan, Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği son noktayı etkileyici bir şekilde ziyaretçilerine sunuyor.

Karma teknolojilerin kullanıldığı merkezde, ziyaretçiler hologramlar, mapping teknolojisi, 3D ekranlar ve görsel şovlarla etkileşime geçme fırsatı buluyor. Bu ileri teknoloji uygulamaları, gençlerin ve teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek interaktif deneyimler sunuyor.

Stantta kuantum teknolojilerine farkındalık kazandırmayı amaçlayan özel bir bölüm de genç ziyaretçileri bekliyor.

Bilim insanları ve dijital sanatçıların iş birliğiyle hazırlanan bölümde kuantum fiziği temalı etkileyici şov ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Deneyim alanının sonunda ise Milli Yetkinlik Hamlesi Programı ile tanışan gençler, savunma sanayisi alanında kendilerini nasıl geliştirebileceklerine dair bilgilendiriliyor. Program, geleceğin liderlerini yetiştirme hedefiyle gençlere yol gösteriyor ve savunma sanayisine katkı sunmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor.

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