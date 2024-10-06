Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,653.50
ETH/USDT
2,430.50
BTC/USDT
62,239.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Liseliler kahverengi kokarca böceğinin yayılmasını inceleyen yazılım geliştirdi

Samsun'da lise öğrencilerinin geliştirdiği yazılım, istilacı tür olan kahverengi kokarca böceğinin gelecekte çevresel gelişmelerden nasıl etkileneceğini ve olası yerleşme bölgelerini tahmin ediyor.

Ali Kemal Zerenli  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Liseliler kahverengi kokarca böceğinin yayılmasını inceleyen yazılım geliştirdi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Adana

Samsun Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin 3 öğrencisinden oluşan takım, Doğu Karadeniz'de görülme sıklığı artan kahverengi kokarca böceğine yönelik araştırma yaptı.

Öğrenciler, geliştirdikleri yapay zeka destekli bilgisayar yazılımıyla kahverengi kokarca zararlısına ilişkin veriler topladı.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 5. Değerlendirme Raporu'ndaki bilgiler temel alınarak oluşturulan çalışmada, istilacı türün yayılma alanları belirlendi.

Öğrenciler, kahverengi kokarca böceklerinin gelecekte çevresel gelişmelerden nasıl etkileneceğini ve olası yerleşme bölgelerini tahmin eden yazılımla, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki "Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması"na katıldı.

Yarışmanın "çevre" kategorisinde ikinci olan takım, projeyi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivaldeki stantta tanıttı.

"Verileri ilgili kurumlara iletiyoruz"

Danışman öğretmen Metin Silsüpür, AA muhabirine, istilacı türün başta fındık olmak üzere elma, zeytin, domates ve pirinç üretimine zarar verdiğini söyledi.

Öğrencilerin 10 ayda tamamladığı projeyle böceklerin gelecekteki yayılma alanlarını belirlemeye çalıştıklarını belirten Silsüpür, "Kokarca böceğinin muhtemel türleri olacak. İstilacı türün nerelerde yayılacağını, nasıl etkiler göstereceğini tahmin ettiğimiz verileri ilgili kurumlara iletiyoruz." dedi.

Takım kaptanı Berke Yanık ise TEKNOFEST'te ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Burası çok özel bir yer. Selçuk Bayraktar'dan ödül almak güzel histi. İlk defa büyük bir sahneye çıkıp ödül almaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de sağanak etkili oldu
İstanbul Valisi Gül'den Fatih'te öldürülen kızların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin açıklama
İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Lise öğrencisi tarımsal atık ve deniz yosunu kullanarak ambalaj üretti

Lise öğrencisi tarımsal atık ve deniz yosunu kullanarak ambalaj üretti

Bakan Kacır: Tam bağımsız Türkiye'nin meydanı TEKNOFEST'te bütün dünya gördü ki Türk milletinin iradesi sarsılmaz

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yapay zekayı, gençlerin istediği alanlarda aktif şekilde kullanmak istiyoruz

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen: TEKNOFEST büyük bir gurur kaynağı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen: TEKNOFEST büyük bir gurur kaynağı
Öğrencilerin yapay zeka destekli bilekliği TEKNOFEST'te birincilik elde etti

Öğrencilerin yapay zeka destekli bilekliği TEKNOFEST'te birincilik elde etti
Öğrencilerin yapay zeka destekli bilekliği TEKNOFEST'te birincilik elde etti

Öğrencilerin yapay zeka destekli bilekliği TEKNOFEST'te birincilik elde etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet