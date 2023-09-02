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Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda, TEKNOFEST etkinliğinde düzenlenen Türkiye’nin ilk uzay yolcuları ile tanışma programında konuşuyor
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Teknoloji, TEKNOFEST

İlanlardaki ürünlerin sahte olup olmadığını yapay zeka ile ayırt eden proje TEKNOFEST'te tanıtıldı

"Counterfake" projesi ile taklit ve sahte ürün ilanları, dijital mecralarda görseller, açıklamalar, yorumlar, fiyat ve diğer tüm içerikler analiz edilerek yakalanıyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
İlanlardaki ürünlerin sahte olup olmadığını yapay zeka ile ayırt eden proje TEKNOFEST'te tanıtıldı

Ankara

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festivalde sergilenen, taklit ve sahte ürünlerin tespiti ve satışının engellenmesi için geliştirilen "Counterfake" projesi de ilgi gördü.

Proje kapsamında yapay zeka ile dijital mecralardaki ürün ilanları, akıllı ve gelişmiş taramadan geçiriliyor. Gelişmiş sistemi ile saniyeler içinde binlerce ilan taranabiliyor, taklit ve sahte ürünlere ait ilanlar tespit ediliyor.

Sahte ürünler yapay zekaya yakalanıyor

Proje tanıtım sorumlusu Muhammet Ali Tilbeç, çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tilbeç, "İnternette sahte ürün ilanlarının tespiti ve kaldırılmasını sağlayan yapay zeka temelli bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Yapay zekanın sahte ürünlere ait ilanları tespit sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bir insan nasıl bir somut ürüne baktığında onu sahte olup olmadığını anlamak için birden fazla detayına bakıyorsa, biz de ürün ilanındaki tüm detayları inceliyoruz. Arka planda satıcıyı dahi analiz ediyoruz. Yanı sıra yorum sitelerindeki ilgili satıcı hakkında şikayet olup olmadığını inceleyerek ürünlerin sahte olup olmadığını tespit ediyoruz."

Dijital mecrada ürünün genel fiyat verilerini toplayarak analiz ettiklerini ve görseller üzerinden eşleştirme yaptıklarını anlatan Tilbeç, "Vizyonumuz ileride tamamen güvenli bir e-Ticaret ortamı sağlamak." diye konuştu.

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