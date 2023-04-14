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Teknoloji, TEKNOFEST

Depremzede öğrencilerin geliştirdiği binek otonom araçlar TEKNOFEST yarışmasında piste çıktı

Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Aydın Tarık Akar ve arkadaşları yazılım geliştirerek tasarladıkları otonom araçlarla TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya katılarak depremin ardından motivasyonlarını yükseltti.

Cem Ali Kuş  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Depremzede öğrencilerin geliştirdiği binek otonom araçlar TEKNOFEST yarışmasında piste çıktı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşayan üniversite öğrencisi Aydın Tarık Akar, arkadaşlarının da desteğiyle tasarladığı otonom araçlarla TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya katılarak afetin etkisinden bir nebze olsun uzaklaştı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Akar, GAÜN Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyesi olarak 10-13 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Robotaksi yarışmasına katılmak için binek otonom araç tasarımına başladı.

Akar'ın arkadaşlarının desteğiyle yürüttüğü çalışmalar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yarıda kaldı.

Depremin ardından bir süre sonra Akar, hasarlı evlerinden aldığı bilgisayarıyla çalışmalarını sürdürdü.

Akar ve arkadaşları, yazılım geliştirerek tasarladıkları iki otonom araçla TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katıldı.

Eleme turlarını geçemeseler de Akar yarışmaya hazırlık süreci ve pistteki mücadelesiyle afetin etkisini hafifletti.

"Hava değişikliği oldu bizim için"

Aydın Tarık Akar, AA muhabirine, depremde evlerinin hasar gördüğünü söyledi.

Zor bir süreç yaşadıklarını belirten Akar, hayatın yavaş yavaş normalleşmeye başlamasıyla yarım kalan yarışma hazırlıklarını sürdürmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Akar, hasarlı evlerine girerek bilgisayarını aldığını, üniversite bünyesindeki atölyede yazılım geliştirmeye devam ettiğini anlattı.

TEKNOFEST'in kendileri için farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Akar, "Yarışmaya katılmak benim ve ekibim için motivasyon kaynağı oldu. Yaşadığımız şeylerin üzerinden kısa süre de geçse odak noktamız değişti burada. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Tabiri caizse hava değişikliği oldu bizim için." diye konuştu.

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