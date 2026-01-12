Bakan Kacır, "TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları"nda sağlanacak desteği açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları"nda bu yıl 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ile 75 milyon lirayı aşan ödüller verileceğini bildirdi.
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları'nda verecekleri desteklere dikkati çekti.
Türkiye'nin girişim fabrikası TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları için başvuruların başladığını anımsatan Kacır, "Bu yıl 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ve 75 milyon lirayı aşan ödüllerle gençlerimizin yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketleri ve kurumlarının paydaşlığında düzenlenen yarışmalara başvuru için son tarihin 20 Şubat olduğunu belirterek, detaylı bilginin "http://teknofest.org" internet sitesinden alınabileceğini kaydetti.