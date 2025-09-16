Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

Akıllı tarım teknolojileri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi, TEKNOFEST'te akıllı ahır konseptiyle Türkiye'nin tarım teknolojilerini geliştiren öncü firmaları ve start-upları buluşturacak, alanda tasarımın yanı sıra modern ve teknolojik hayvancılıktan kesitlere de yer verilecek.

Zeynep Duyar  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Akıllı tarım teknolojileri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, yarın başlayacak ve 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

TÜME'den yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık sektörü, sanayi ve hizmetler alanındaki büyük gelişmelere etki ediyor.

Türkiye'de, özellikle son 10 yılda savunma sanayisindeki yerli ve milli ivmelenmeden kaynaklanan teknolojik sıçrama, TEKNOFEST ile gençlere ve tabana yayılıyor.

TÜME, uzay ve havacılık festivali olarak başlayan TEKNOFEST yeni bir ekosistemin temellerini atıyor.

Kümelenme, toplumsal planda gençlerin tarım ve hayvancılıktan uzaklaşması, tarımın gençler tarafından gelişmemişlik ve demode bir alan olarak görülmesi risklerine karşı, gıdada tam bağımsızlık, modern çiftçilik modelleri oluşturmak, milli ve özgün teknolojiler ile tarımsal üretimi cezbedici ve sürdürülebilir kılmak üzere TEKNOFEST'te yer alıyor.

Otonom ve akıllı sistemler tanıtılacak

Toplam 2 bin 500 metrekarelik "akıllı ahır" konseptiyle Türkiye'nin tarım teknolojilerini geliştiren öncü firmaları ve start-uplarını barındıran TÜME, alanda tasarımların yanı sıra modern ve teknolojik hayvancılıktan kesitler de sunacak.

Bu kapsamda, otonom inek sağım robotu, yem itme, buzağı ve kuzu besleme sistemleri, yem merkezleri, tarla hasat ve çapalama sistemleri gibi otonom araçlar etkinlikte vitrine çıkarılacak.

Öte yandan akıllı ahır, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin yanı sıra görüntü işleme, bitkisel üretimde hastalık tespiti ve ilaçlama, tarla rekolte modelleme, gelişim izleme ve sürü yönetim sistemleri de burada yer alacak.

Alanda, hayvancılıkta kızgınlık takip ve geviş sayımı ile veri toplama, süt ölçme, toplama, takip ve analiz, gübre yönetimi ve sıfır atık sistemleri ile embriyo transferi ve sperma, bakteri ve maya içerikli enzim geliştirme, yeni nesil sağlıklı beslenme teknolojileri gibi alanlara kadar birçok ürünler sergilenecek.

Çocuklar da unutulmadı

TÜME alanında ayrıca özellikle çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ve sürprizler yapılacak.

Dost Tarım Teknolojileri tarafından geliştirilen Otonom Muz Hasat Sistemi, TEKNOFEST'e özel çocuklar için bir eğlence platformuna dönüştürülecek.

6 yaş üstü katılımcılar, özel salıncaklarla akıllı ahırda tur atacaklar ve VR deneyimi ile süt sağıp, tropik meyve hasadı yapabilecekler.

Alan girişinde çocuklar için tarımsal temalı çeşitli etkinlikler ve ödüllü oyunlar olacak.

16 yaş üstü katılımcılar ise Genetik Laboratuvar'da Boğaziçi Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden akademisyenler ile TAGEM ve Dost Tarım Teknolojilerinden uzmanlar eşliğinde embriyo transferi çalışmalarında kısa eğitimler alacak, bizzat bu süreçleri deneyimleyecek.

Katılımcılar laboratuvar ortamında tecrübe edindikleri genetik ıslah çalışmalarının Türkiye'deki pratik uygulamaları hakkında da kısa bilgilendirmeler alacak.

TÜME alanında aynı zamanda kariyer başvuru noktaları ve üniversitelerle katılımcı şirketlerin iletişim ve sergi alanlarına yer verilecek.

