Dolar
40.68
Euro
47.48
Altın
3,388.33
ETH/USDT
3,959.10
BTC/USDT
116,750.00
BIST 100
10,996.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı”na katılıyor Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

"5G Konumlandırma Yarışması" TEKNOFEST'te ilk kez gerçekleştirilecek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez "5G Konumlandırma Yarışması" düzenlenecek.

Firdevs Bulut Kartal  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
"5G Konumlandırma Yarışması" TEKNOFEST'te ilk kez gerçekleştirilecek

Ankara

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yarışma, katılımcılara ileri teknolojilerle çalışma fırsatı sunmasının yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenmesi becerilerini sergileme imkanı sağlayacak.

Turkcell yürütücülüğünde gerçekleştirilecek yarışmada takımlar, mevcut 5G test şebekesinden alınan radyo şebeke performans metrikleri ve GPS verilerini kullanarak en doğru konum tahminini yapacak yapay zeka destekli modelleri geliştirecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarışma sürecinde, belirlenen kampüs güzergahında hedef konumlar, hem algoritmalar hem de fiziksel keşifle bulunmaya çalışılacak.

Yarışmaya 76 üniversiteden 343 takım ve 1170 öğrenci başvurdu. Ön değerlendirme sürecinin ardından 14 takım ve 66 finalist büyük finalde yarışmaya hak kazandı. Finalistler, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Endonezya'dan katılım gösteren finalistler yarışmayı uluslararası boyuta taşıyacak.

Genç zihinler İstanbul'da yarışacak

Final, 9-10 Ağustos'ta İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

İlk gün takımlar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde hakem heyetine 10 dakikalık sunum yapacak, ardından geliştirdikleri algoritmalarla belirlenen hedef konumları fiziksel olarak tespit etmeye çalışacak.

Yarışmada birincilik ödülü 150 bin lira, ikincilik ödülü 120 bin lira, üçüncülük ödülü 100 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca "En Özgün Algoritma" ve "En İyi Sunum" kategorilerinde de özel ödüller verilecek.

19-29 yaş aralığındaki finalistler, İstanbul'dan Hatay'a, Endonezya'dan Konya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan gelerek 5G teknolojisiyle geleceğin akıllı şehirleri, nesnelerin interneti çözümleri ve konum bazlı servislerin temellerini atacak.

Yarışma, katılımcılar için bir rekabet ortamı sunmasının yanı sıra gerçek dünya uygulamalarıyla dolu bir teknoloji laboratuvarı da olacak.

Final, TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangını riskinin yükseldiği haftada tedbirler sıkılaştırıldı
Filistin'e Destek Platformu'ndan "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşüne davet
Marmaris'te yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki

Benzer haberler

"5G Konumlandırma Yarışması" TEKNOFEST'te ilk kez gerçekleştirilecek

"5G Konumlandırma Yarışması" TEKNOFEST'te ilk kez gerçekleştirilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet