Sporda haftanın özeti

Ankara
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🏀 A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi— AA SPOR (@aa_spor) June 23, 2025
🏆 NBA finali yedinci maçında Indiana Pacers'ı 103-91 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-3 kazanarak şampiyonluğa ulaştı
🆚 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk-Ilves… pic.twitter.com/yeSh0urduV