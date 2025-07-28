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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Karabük Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Sporda Haftanın Özeti

Sporda haftanın özeti

28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Sporda haftanın özeti

Ankara
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