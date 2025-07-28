Sporda haftanın özeti

Ankara
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➡️ Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki hafta programı belli oldu.— AA SPOR (@aa_spor) July 28, 2025
🇹🇷 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya 3-2 yenilerek 2025 Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.
🏅 Milli sporcular, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 26 madalya, 2025 Dünya… pic.twitter.com/KqRuvUc1dG