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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor 5. eleme turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

İlyas Gün  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor 5. eleme turuna yükseldi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

23. dakikada Samsunspor, öne geçti. Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında Van Drongelen'e indirdiği top Ercan Kara'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, ayağının ucu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada ev sahibi ekibinin atağında Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Bola'nın yerden sert vuruşunda kaleci Uğur Köprülü meşin yuvarlağı çizgi üzerinden yatarak bloke etti.

61. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ercan Kara'nın ceza alanı sol çaprazda pas verdiği Fofana bekletmeden şutunu çekti. Defansa çarparak dönen topu bir kez daha önünde bulunan Fildişili oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelerle buluşturdu: 2-0.

84. dakikada ev sahibi takım 3'üncü golü buldu. Soner Aydoğdu'nun sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Berhan Deniz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Karşılaşmayı Samsunspor-3-0 kazandı.

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