Ziraat Bankkart 5 yıla 4 şampiyonluk sığdırdı
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.
Ankara/İstanbul
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada tribünler büyük oranda doldu. Mücadeleyi, 2. sette salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de izledi.
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Maçta ilk 10 oyunun (5-5) eşitlikle geçilmesinin ardından 2 sayılık üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, Anderson'ın servis turunun başladığı 19. oyundan itibaren art arda 4 sayı alarak farkı 6'ya (14-8) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan başkent ekibi, 25-18'lik skorla 1-0 öne geçti.
Takımların birçok servis hatası yaptığı 2. setin kritik anlarında Anderson, Clevenot ve Ter Maat'ın etkili oyunuyla fark yarattığı Ziraat Bankkart, seti 25-22 hanesine yazdırarak skoru 2-0'a getirdi.
Ziraat Bankkart, 9-5 öne geçmesinin ardından seyirci desteğini de arkasına alarak setten 25-21, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.
Son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı
Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.
Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.
Efeler Ligi kupası 5 yıldır Ankara'da
Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.
Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.
Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti 36 yıla çıktı
Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.
Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.
Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz
Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu şampiyon tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Oyuncularına gösterdikleri mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Kavaz, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlar sahada konuştu, biz onlara sadece yardım etmeye çalıştık. Zor zamanlar geçirdik. Dinlenmeden 1-2 ay çalıştık. Sakatlıklarımız oldu. Çok zor süreçler yaşadık. Bu başarılardan sonra bunlar unutuluyor. Mutlu, gururlu ve onurluyuz. Türk antrenör ekibi olarak bu başarıları yaşamak çok güzel bir şey." diye konuştu.
Kavaz, ayrıca başkan ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Bedirhan Bülbül: "İki kupayla sezonu bitirdik"
Ziraat Bankkartlı orta oyuncu Bedirhan Bülbül de şampiyonluğu göğüsledikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Emeklerimizin karşılığını aldık. Önce CEV Kupası şimdi de Efeler Ligi'nde şampiyon olduk. İki kupayla sezonu bitirdik. Arkadaşlarımın, ailelerimizin, kulübümüzün, yöneticilerimizin ve hocalarımızın emeğine sağlık. Tüm sezon boyunca bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz."
Bakan Bak, şampiyon Ziraat Bankkart'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajda, "TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımını kutluyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta'yı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.