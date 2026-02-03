Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Dresdner ile mücadele edecek
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşılaşacak.
Ankara
Margon Arena'da TSİ 21.00'da başlayacak müsabakayı Michail Koutsoulas (Yunanistan) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.
Grubundaki 5 maçın 3'ünü kazanan başkent ekibi, 2. sırada bulunuyor. Galibiyeti olmayan Alman ekibi ise 4. ve son sırada yer alıyor.
Zeren Spor, grubunda Dresdner ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.