Spor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Savino Del Bene'yi ağırlayacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibini konuk edecek.

Ceren Aydınonat  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Savino Del Bene'yi ağırlayacak Fotoğraf: Cem Genco/AA

İstanbul

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Mücadelede Wojciech Maroszek (Polonya) ve Alexandros Mylonakis (Yunanistan) hakem ikilisi görev yapacak.

Geride kalan haftalarda oynadığı 5 maçın tamamını kazanan sarı-siyahlılar, grubunda lider konumda yer alıyor.

İtalyan temsilcisi ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayarak 2. sırada kendine yer buldu.

VakıfBank, grubunda Savino Del Bene ile karşılaştığı ilk müsabakada deplasmanda rakibini 3-1 yendi.

Guidetti: "Zorlu bir mücadele olmasını bekliyoruz"

Mücadele hakkında açıklamalarda bulunan sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Dünya şampiyonu olan bir takımı salonumuzda ağırlamak çok güzel. Ayrıca birçok dünya şampiyonası ve olimpiyat madalyasına sahip oyuncuyu bir arada görme şansı yakalayacak olan taraftarlarımız için çok heyecanlıyım. Rakibimizle İtalya'da oynadığımız karşılaşmada iyi bir maç çıkardık. Ancak o maçta bazı sakatlıklarla boğuşuyorlardı. Bu sefer tamamen farklı bir maç olacağına eminim. Gerçekten zorlu bir mücadele olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Pasör Cansu Özbay ise önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Rakibimizi deplasmanda yendiğimizi biliyoruz ama grup liderini belirleyecek olan bu karşılaşma çok daha zorlu olacak. Çok yoğun bir hafta geçirdik ama hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir bu maça hazırlanıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim. Umarım kazanan biz oluruz."

