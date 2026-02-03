Dolar
43.49
Euro
51.44
Altın
4,920.55
ETH/USDT
2,323.80
BTC/USDT
78,854.00
BIST 100
13,912.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray Daikin, Allianz MTV deplasmanında çeyrek final için sahaya çıkacak

Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Süha Gür  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Galatasaray Daikin, Allianz MTV deplasmanında çeyrek final için sahaya çıkacak

İstanbul

SCHARRena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk maçı 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, her türlü galibiyetin yanı sıra rakibinden 2 set alması durumunda da üst tura adını yazdıracak.

Tur atlayan ekip, çeyrek finale yükselecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağıyor
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani ile karşılaşacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani ile karşılaşacak

Galatasaray Daikin, Allianz MTV deplasmanında çeyrek final için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Numia Vero Volley'e konuk olacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Savino Del Bene'yi ağırlayacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Savino Del Bene'yi ağırlayacak
Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Dresdner ile mücadele edecek

Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Dresdner ile mücadele edecek
Galatasaray, Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, Carutasu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet