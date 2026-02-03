Galatasaray Daikin, Allianz MTV deplasmanında çeyrek final için sahaya çıkacak
Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
İstanbul
SCHARRena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.
İlk maçı 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, her türlü galibiyetin yanı sıra rakibinden 2 set alması durumunda da üst tura adını yazdıracak.
