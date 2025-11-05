Dolar
Spor

Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası yarın Yunanistan'da başlayacak

Yunanistan'ın ev sahipliği yapacağı 2025 Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası yarın başlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası yarın Yunanistan'da başlayacak

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki şampiyona 3 gün sürecek.

Avrupa Tekvando Birliğinin düzenlediği organizasyonlarda kota hakkı elde eden sporcularla birlikte şampiyonada Türkiye'yi, 20 kız ve 25 erkek olmak üzere toplam 45 tekvandocu temsil edecek.

Türkiye, geçen yıl Arnavutluk'ta yapılan organizasyonda 4 altın ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştu.

