Spor

Milli tekvandocular dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak

Türkiye'yi 16 milli sporcunun temsil edeceği 27. Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın Çin'de başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Milli tekvandocular dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Wuxi kentinin 24-30 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 181 ülkeden, 989 sporcu mücadele edecek.

Son dünya şampiyonasındaki takım sıralamasını kadınlarda zirvede, erkeklerde ise 3'üncü tamamlayan Türkiye'yi, 8'er kadın ve erkek tekvandocu temsil edecek.

Turnuvanın ilk gününde Hatice Kübra İlgün (kadınlar 57 kilo) ve Emre Kutalmış Ateşli (erkekler +87 kilo) tatamiye çıkacak.

2025 Dünya Tekvando Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar

46 kilo: Emine Göğebakan

49 kilo: Elif Sude Akgül

53 kilo: Merve Dinçel Kavurat

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

62 kilo: Şevval Çakal

67 kilo: İkra Kayır

73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar

+73 kilo: Nafia Kuş Aydın

Erkekler

54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu

58 kilo: Yusuf Badem

63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu

68 kilo: Berkay Erer

74 kilo: Ömer Furkan Körpe

80 kilo: Yiğithan Kılıç

87 kilo: Orkun Ateşli

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli

