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Spor

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, futbolcu Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı.

Volkan Kaşik   | 31.05.2020
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Malatya

Sarı-siyahlı kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini Mayıs 2021'e kadar yeniledi.

Gökhan Töre, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

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