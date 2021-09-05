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Yelkende 420 Dünya Şampiyonası 2023'te Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 420 Dünya Şampiyonası'nın 2023 yılında Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.

Muhammed Boztepe   | 05.09.2021
Yelkende 420 Dünya Şampiyonası 2023'te Türkiye'de düzenlenecek

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran-8 Temmuz 2023'te düzenlenecek 420 Dünya Şampiyonası, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yelken Federasyonu olarak, bir süredir aktif yürüttüğümüz politikamız çerçevesinde ülkemize uluslararası yarışlar kazandırarak organizasyon becerilerimizi geliştirme, daha fazla sporcumuzla uluslararası yarışlara katılım sağlayarak sporumuza katkıda bulunma ve yarış görevlilerimize uluslararası yarışlarda çalışma ortamı sunma hedefine yönelik olarak bir Dünya Şampiyonası'na daha ev sahipliği yapacağımızı tüm yelken ailemizle paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz."

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