Spor

Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin başlangıç tarihleri değişti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk devresi, 5 Ekim-14 Aralık yerine 12 Ekim-21 Aralık tarihlerinde oynanacak. SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk devresi ise 18 Ekim-20 Aralık yerine 25 Ekim-27 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin başlangıç tarihleri değişti

Ankara

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi 2025-26 sezonları, duyurulan tarihlerden bir hafta sonra başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Yönetim Kurulu'nun ulusal liglerle ilgili aldığı karar nedeniyle 1. devre tarihleri yeniden düzenlendi.

Bu doğrultuda Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk devresi, 5 Ekim-14 Aralık yerine 12 Ekim-21 Aralık tarihlerinde oynanacak. SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk devresi de 18 Ekim-20 Aralık yerine 25 Ekim-27 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Liglerdeki 2. devre tarihleri ise değişmedi. Daha önce duyurulduğu üzere Sultanlar Ligi'nin 2. yarısı, 3 Ocak 2026'dan 14 Mart 2026'ya, Efeler Ligi'nin 2. yarısı da 11 Ocak 2026'dan 22 Mart 2026'ya kadar sürecek.

Öte yandan FIVB Yönetim Kurulu'nun kararı sebebiyle AXA Sigorta Kupa Voley'de de takvim değişikliğine gidildi. Kadınlardaki grup maçları 7-9 Ekim, erkeklerdeki grup karşılaşmaları ise 20-22 Ekim tarihlerine alındı.

