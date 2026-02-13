Dolar
Spor

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 19'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Medicana-İlbank (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank (Hasan Doğan)

16.00 Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk)

17.00 Beşiktaş-Göztepe (Beşiktaş Gain)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

15 Şubat Pazar:

14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Gebze Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Atatürk)

16.00 Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Cengiz Göllü)

16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Spor Toto, haftayı maç yapmadan geçecek.

