Dolar
36.59
Euro
39.89
Altın
2,934.62
ETH/USDT
1,877.30
BTC/USDT
82,504.00
BIST 100
10,580.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarıyer Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan yolcusuz İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden yayındayız. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Ibrox Stadı'nda gerçekleştiriyor.
logo
Spor

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'ya altın sette üstünlük kurarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Ceren Aydınonat  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya - AA

Istanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye olarak iş hayatında güçlendiren politikalarla kadınları desteklemeye gayret ediyoruz
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin soruşturma başlattı
Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Polonya Başbakanı Tusk: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim
"ATMACA Güdümlü Mermisi" atışı TCG PREVEZE denizaltısından başarılı şekilde gerçekleştirildi

Benzer haberler

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi

Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, şampiyonluk kupasına kavuştu

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak

Voleybolla kırsalda tanıştılar Kayseri'nin "efesi" oldular

Voleybolla kırsalda tanıştılar Kayseri'nin "efesi" oldular
Halkbank'ın milli liberoları, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için avantaj istiyor

Halkbank'ın milli liberoları, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali için avantaj istiyor
Voleybolda altı Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Voleybolda altı Türk takımı Avrupa'da sahne alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet