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Spor

Galatasaray, ABD'li voleybolcu Thomas Jaeschke'yi kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Thomas Jaeschke'yi kadrosuna dahil etti.

Emrah Oktay  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Galatasaray, ABD'li voleybolcu Thomas Jaeschke'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Jaeschke ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel voleybol kariyerine 2012 yılında Loyola Chicago Üniversitesi'nde başlayan 31 yaşındaki voleybolcu, sırasıyla Asseco Resovia Rzeszow, NBV Verona, Allianz Milano, Beijing BAIC Motor, Halkbank ve Osaka Bluteon takımlarında forma giydi.

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Kulüp kariyerinde 2 NCAA, 1 Çin Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Thomas Jaeschke, forma giydiği karşılaşmalarda birçok kez en iyi smaçör, en skorer oyuncu ve en iyi manşet alan oyuncu olarak seçildi.

Açıklamada, "Thomas Jaeschke'ye 'Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin' der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz." denildi.

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