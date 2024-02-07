VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselebilmek için sahaya çıkacak
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Polonya'nın PGE Rysice ekibini konuk edecek.
Istanbul
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-siyahlı ekip, Polonya'da oynanan play-off turu ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etti.
Bu organizasyonda son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank, rövanşta rakibine üstünlük kurması veya 3-2 yenilmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Müsabakayı PGE Rysice'ın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını çeyrek finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.
VakıfBank, çeyrek finale yükselmesi halinde İtalya ekibi A. Carraro Imoco ile eşleşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.