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Spor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında yarın iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Ceren Aydınonat  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak

İstanbul

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele ,saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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