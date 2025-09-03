Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya’da ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklıyor.
logo
Spor

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu, 4-7 Eylül'de yapılacak

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul), 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Can Öcal  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu, 4-7 Eylül'de yapılacak

İstanbul

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda 12 ülkeden 16 takım ve 125 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonun toplam 417,6 kilometreden oluşan 4 etabı şu şekilde:

1. Etap (4 Eylül): Beykoz Prolog, 7,5 kilometre

2. Etap (5 Eylül): Şile-Şile 150,1 kilometre

3. Etap (6 Eylül): Arnavutköy-Arnavutköy 165,7 kilometre

4. Etap (7 Eylül): Fatih-Fatih 94,3 kilometre

Organizasyonda yarışacak 12 takımın kategorileri ise şöyle:

UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)

UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika) Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)

Milli takımlar: Romanya, Özbekistan

