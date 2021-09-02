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Spor, Tokyo 2020

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 37'ye yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 14'e yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 37 yaptı.

Erkan Tiryaki   | 02.09.2021
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 37'ye yükseldi

Ankara

Tokyo 2020'nin dokuzuncu gününde tekvandoda Meryem Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke ise Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Bu iki sporcudan önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta da Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Tarihinin en fazla madalya kazandığı paralimpik oyunlarını Japonya'da geçiren Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı 1 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 14 oldu.

Türkiye, golbol kadınlarda ise madalyayı garantiledi. Finalde yarın ABD'yle karşılaşacak Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'ye altın ya da gümüş madalya kazandıracak.

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