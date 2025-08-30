Dolar
Spor

Türkiye, sualtı sporlarında dünya sahnesinde

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, altyapı, antrenör ve sporcu gelişimine yönelik çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını, Türkiye'nin sualtı sporlarında uluslararası arenada başarıyla temsil edildiğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Edirne

Edirne

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sualtı sporlarında önemli atılımlar yaptığını söyledi.

Gelecek dönemde hem sportif başarıların hem de sualtı sporlarının bilinirliğinin artması için yeni projeler yapacaklarını dile getiren Sağlam, "Federasyonun çalışmaları çok iyi gidiyor. Başarılı proje ve çalışmalarımız var. Uluslararası anlamda da güzel işlere imza atıyoruz. Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonunda bir seçim oldu ve biz de artık konfederasyonda yönetim kurulu üyesi olduk." dedi.

"Antrenör ve sporcu gelişiminde önemli yol alındı"

Kadir Sağlam, altyapıya ciddi yatırımlar yaptıklarını, hem antrenör hem sporcu gelişimi noktasında önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Başarı grafiğini her geçen gün yükselttiklerini anlatan Sağlam, verilen emeklerin karşılığını almaya başladıklarını anlattı.

Çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Sualtında serbest dalış, zıpkınla balık avlama, sualtı hokeyi ve ragbisi gibi branşlarda son 2 senedir ciddi başarılar elde ediyoruz. En son Yunanistan'da yapılan şampiyonda gençlerde bir dünya rekoru kırdık. Oradan 13 madalyayla döndük. Bunların hepsi birincilik ve ikincilik. Sualtı sporları branşlarının gelişmesi ve büyümesi için çok ciddi emekler veriyoruz, antrenörlerin yetişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunun da karşılığını görüyoruz artık. Türkiye çok ciddi anlamda sualtı sporlarında 'ben varım' diyor ve masada güçlü olduğunu gösteriyor."


Cankurtarma branşında hedef olimpiyatlar

Kadir Sağlam, yeni dönemde katılacakları tüm uluslararası organizasyonlarda en üst basamağı hedeflediklerini ifade etti.

Cankurtarma branşının olimpik branş olduğunu ve yakın hedefleri arasında bu branşın geliştirilmesi olduğunu anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Yakın hedeflerimiz arasında ilk olarak cankurtarma branşının gelişmesi olacak. Cankurtarma branşı olimpik bir branş oldu. Olimpiyatlarda bu branşta sporcularımız yarışacak. Hedefimiz cankurtarma branşında yarışmaları yapıp milli takımı oluşturmak. Böylece uluslararası yarışmalara gidip, orada derece yapmak. Ben bundan eminim. Daha sonrasında da olimpiyatlarda Türk sporcularımızın yarışması ve başarılar elde etmek."

