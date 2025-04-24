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Spor

Türkiye Offroad Şampiyonası'nda sezon Kahramanmaraş'ta açılacak

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, hafta sonu Kahramanmaraş'ta yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Türkiye Offroad Şampiyonası'nda sezon Kahramanmaraş'ta açılacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.

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Seremonik startı yarın verilecek etkinliğe katılan sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.

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