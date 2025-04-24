Türkiye Offroad Şampiyonası'nda sezon Kahramanmaraş'ta açılacak
Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, hafta sonu Kahramanmaraş'ta yapılacak.
Ankara
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.
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Seremonik startı yarın verilecek etkinliğe katılan sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.