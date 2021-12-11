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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Spor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Aslan Abid Uğuz seçildi

Fatih Gazioğlu   | 11.12.2021
Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Aslan Abid Uğuz seçildi Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu'nda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından oylanan faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, 2021-2022 yılı tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Olağan genel kurulda 275 delege oy kullandı. Aslan Abid Uğuz 141 oyla başkanlığına seçildi. Başkan adaylarından Ercüment Taşdemir 132 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Adaylardan Murat Delihasan ise seçimden çekildi.

Yeni başkan Aslan Abid Uğuz, yaptığı konuşmada, başkanlığı süresince gerçekleştireceği yurt içi ve dışı faaliyetler hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı tüm delegelere teşekkür etti.

Uğuz başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Timur Özdemir, Vedat Yolay, Mehmet Akif Gürbüz, Ömer Metin Uzuner, Ömer Metin Uzuner, Cenk Hilmi Kılıç, Aydın Külekçi, Serpil Barış, Yaser Şahintekin, Uğur Doyduk, Fatih Kaya, Süleyman Kaya, Hatun Albayrak Şengüloğlu, Bekir Köksal, Nurettin Konar.




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