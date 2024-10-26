Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,490.40
BTC/USDT
67,201.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına çıkacak

Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Süha Gür  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına çıkacak

İstanbul

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladı.

Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz'ın aldıkları 16-2'lik galibiyet sonucunda milliler, yarın TSİ 16.00'da yapılacak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Aliağa Limanı'na yönelik rüşvet ve görevi kötüye kullanma operasyonunda 23 tutuklama
"Enerji tarlası" satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheliye gözaltı
Yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutu yarın kurayla hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına çıkacak

Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına çıkacak

Milli atıcılar, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet