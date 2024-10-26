Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına çıkacak
Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
İstanbul
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladı.
Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz'ın aldıkları 16-2'lik galibiyet sonucunda milliler, yarın TSİ 16.00'da yapılacak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.