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Spor

Türkiye-Faroe Adaları maçını Maltalı hakem Trustin Farrugia Cann yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Ercan Çakar   | 02.06.2022
Türkiye-Faroe Adaları maçını Maltalı hakem Trustin Farrugia Cann yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.


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Türkiye-Faroe Adaları maçını Maltalı hakem Trustin Farrugia Cann yönetecek

Türkiye-Faroe Adaları maçını Maltalı hakem Trustin Farrugia Cann yönetecek