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Spor

Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası son maçında Meksika'yı mağlup etti

Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Meksika'yı 9-7 mağlup etti.

Can Öcal  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası son maçında Meksika'yı mağlup etti

İstanbul

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 4-4 biterken, ikinci periyodu Meksika 7-6 önde bitirdi. Son periyotta rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 9-7 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla gruptaki 5. maçında 2. galibiyeti alarak 6 puanla grubu 4. sırada bitirdi.

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