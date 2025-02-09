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Spor

Türkiye, Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 13 madalya kazandı

Atletizm milli takımı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Salih Ulaş Şahan  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Türkiye, Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 13 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, 13 madalyayla ilk sırada yer alırken Bulgaristan 5'i altın 10 madalya ile ikinci, Romanya 2'si altın 10 madalya ile üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonda mücadele eden sporcuların 2028 Olimpiyat kadrosunun adayları olduğunu aktardı.

Karadağ, "Uzunca bir süredir bu sayıda altın madalya kazanamamıştık. Bir önceki şampiyonada 3 altın madalya kazanmış ve toplamda 12 madalyayı hanemize yazdırmıştık. Bu gençlerimiz büyük bir başarıya imza attılar ve onlardan beklentimiz çok büyük. Milli takım kadromuzda yer alan tüm sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonda madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya

60 metre engelli: Talha Gülnihal

400 metre: Eda Nur Tulum

1500 metre: Kıyasettin Kara

Yüksek atlama: Yasir Kuduban

800 metre: Muhammed Ağgün

3000 metre: Ali Tunç

4x400 metre: Bayrak Erkek Takımı (Yusuf Özeken, Arda Akel, Adar Anar, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil)

Gümüş madalya

60 metre engelli: Koray Uygun

1500 metre: Edibe Yağız

Üç adım atlama: Aleyna Karabulut

800 metre: Zeynep Özkara

Bronz madalya

1500 metre: Ayça Fidanoğlu

Gülle atma: Erdem Gündemir

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