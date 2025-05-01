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Spor

TUR 2025'e seyirci ilgisi büyük

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2025) bölge halkı ve turistler, zorlu parkurlarda birincilik mücadelesinde bulunan bisikletçilere büyük destek veriyor.

Erkan Tiryaki, Emre Aşıkçı  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
TUR 2025'e seyirci ilgisi büyük Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Antalya'da 27 Nisan'da başlayan, Akdeniz ile Ege'nin güzelliklerini tüm dünyaya gösteren TUR 2025'e vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Bisikletçilere starttan itibaren başlayan destek, kilometrelerce devam eden etaplar boyunca sürüyor.

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Türkiye'nin turizm açısından tanıtımı için de büyük rol oynayan TUR 2025'i hem etapların geçtiği bölgelerdeki yerel halk hem de turistler ilgiyle izliyor.

Yol kenarında 7'den 70'e her yaştan bisikletsever, sporcuların geçişini büyük bir heyecanla bekliyor.

Marmaris'in yüksek kesimlerinde bisikletçileri bekleyenlerden birisi de bölge halkından Öznur Gönen, doğma büyüme Marmaris'in köyünde yaşadığını ve yıllardır tur rotasında oldukları için bisikletçileri takip ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın okulu yol güzergahına çok yakın. Çocuklarımız, bisikletçileri görününce çok seviniyor. Uzun yıllardır hep takip ediyoruz. Hem çalışıyoruz hem de bisikletçilerimizi takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TUR 2025'in Marmaris-Akyaka (Kıran) etabını aslen Belçikalı olan ama uzun süredir Türkiye'de yaşayan Marina Karakoyun da takip etti.

Bodrum'da yaşadığını dile getiren Karakoyun, "Her yarışı takip ediyorum. Önceden Bodrum yolundan geçiyorlardı. Şimdi rotada yok ama buraya geldim. Bayraklarla onları karşılıyorum." dedi.

Eşsiz manzara, zorlu hava şartları

TUR 2025'te zorlu hava şartlarıyla da mücadele eden bisikletçiler, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin eşliğinde etapları tamamlamaya çalışıyor.

Özellikle turun 4. aşaması olan Marmaris-Akyaka (Kıran) etabının önemli bölümleri tırmanışla geçti. Sporcuları zorlayan parkurların yanı sıra hava şartları da olumsuz seyretti. Yoğun yağış ve sis altında oldukça zorlanan sporcular buna rağmen bu etabı başarıyla tamamladı. 5. etap olan Marmaris-Aydın ise yağmurun şiddetlenmesiyle iptal edildi.

Zaman zaman atlı polislerin de etaplarda eşlik ettiği bisikletçiler, doğal güzelliklerin yanı sıra antik kentler başta olmak üzere tarihi bölgelerden de geçiyor.


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