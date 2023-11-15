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Spor

TTF Ulusal Antrenör Gelişim Semineri'nin açılışı yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) düzenlediği ulusal antrenör gelişim seminerinin açılışı yapıldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
TTF Ulusal Antrenör Gelişim Semineri'nin açılışı yapıldı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Ankara'daki bir otelde düzenlenen açılışta konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, en önemli hedeflerinden birinin dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek olduğunu, bu konuda antrenörlere de büyük rol düştüğünü belirterek, "Federasyonun çatısını oluşturan en önemli paydaşlarımızdan biri antrenörlerimiz. Antrenörlerimizi sporcusunu ailesinden önce keşfeden birer mucit olarak değerlendirebiliriz. Velisinden önce çocuğa yön veren antrenörlerimiz ancak gönülden severse bu işi hakkıyla yapabilir. Grand slam turnuvalarında şampiyon olabilecek bir sporcuyu birlikte keşfetmenin azmi içerisinde çok çalışmamız gerekiyor. Bir sporcunun arkasında kale gibi durmamız gerektiğini göstermek adına bu eğitimler ve seminerleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tenisin artık tabana yayıldığını ve her yaş grubunda uluslararası turnuva düzenleme kabiliyetine sahip Türkiye'nin, bir tenis ülkesi olduğunu gösterdiğini aktaran Durmuş, "Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) dijital akademisinde artık tüm antrenörlerimizin Türkçe eğitim alabileceği bir noktadayız. Bu da bizim dünyaya entegre olmak adına bu yolda hedeflerimizde ne kadar iyi yerlere gittiğimizi gösteriyor. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile antrenör eğitim sistemimizin tamamen ITF'nin eğitim sistemine entegre olması adına programlarımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Açılışa katılan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi ise "Antrenörlük öğretmenlik gibi kutsal bir meslektir. Sporcu, bazen anne-babasını dinlemez ama antrenörünü dinler. Öncelikli hedefiniz iyi bir birey yetiştirmek olsun. Başarıyı taşıyabilen sporcular yetiştirin lütfen." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018'de başlattığı Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nın önemine de değinen Çebi, Tenis Federasyonuyla da bu konuda işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Durmuş ve Çebi, antrenörler Başak Şatır ve İbrahim Gül ile mini tenis kortunda gösteri karşılaşması yaptı.

Üç gün sürecek seminerde yer tenisinden-yeşil tenise oyuncu yetkinlikleri ve pratik uygulamalar, performansı hedefleyen genç oyuncularda mental antrenman, 12-18 yaş genç tenisçilerde tur koçluğu, üst düzey başarılı performansı hedefleyen oyuncuların yaş gruplarına göre yetkinlikler, uluslararası düzey genç performans oyuncuları için yüksek performans parametreleri, genç oyuncularda hazırlık dönemi fitness çalışmaları, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) rehberliğinde performans oyuncularının yolu, TTF yenilenen antrenör eğitim sistem ve ITF akademi konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

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