Spor, Dünyadan Spor

ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula, yarı finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve ABD'li Jessica Pegula, yarı finale çıktı.

Yunus Kaymaz  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula, yarı finalde

Londra

New York kentinde düzenlenen turnuvada korta çıkan 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Çek Jiri Lehecka (20) ile karşılaştı.

Bir saat 56 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen Alcaraz, kariyerinin 9. grand slam yarı finaline yükseldi.

Şu ana kadar set vermeyen 22 yaşındaki tenisçi, yarı finalde Novak Djokovic-Taylor Fritz maçının galibiyle eşleşecek.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, dünya klasmanının 62 numarası Barbora Krejcikova'yı 6-3'lük setlerle yenerek son 4 isim arasına kaldı.

Geçen yılın finalisti Pegula, yarı finalde Aryna Sabalenka-Marketa Vondrousova maçının kazananıyla karşılaşacak.

