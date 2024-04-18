Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi:
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: Cihan AydınAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.