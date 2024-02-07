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Spor

Trabzonspor, Thomas Meunier'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i kadrosuna dahil etti.

Selçuk Kılıç  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Trabzonspor, Thomas Meunier'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.


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