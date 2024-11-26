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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor.
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Spor

Trabzon'da 108 otizmli öğrenciye spor kıyafeti hediye edildi

Trabzon'da, "Özelim, Mutluyum Çünkü Spordayım" projesi kapsamında otizmli öğrencilere spor kıyafeti hediye edildi.

Enes Sansar  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Trabzon'da 108 otizmli öğrenciye spor kıyafeti hediye edildi

Trabzon

Türk Kızılay Trabzon Şubesince hazırlanan 216 tişört, 108 çift spor ayakkabı ve 108 eşofman takımı, Yomra Jimnastik Spor Salonu'ndaki organizasyonla öğrencilere teslim edildi.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Sevil Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Burada çocuklarımız spor yapıyor, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hepsi çok verimli çalışıyorlar. Biz de Türk Kızılay olarak, paydaşı olduğumuz projede çocuklarımıza çeşitli spor kıyafetleri ve ayakkabı hediye ettik. Ayrıca çocuklarımızın okullarından buraya geliş gidişindeki servis ücretlerini de karşılıyoruz." dedi.

Programa, Yomra Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım ile Yomra Gençlik ve Spor Müdürü Zülfü Güler de katıldı.

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