TFF Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.
Ankara
Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılacak genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda olağan mali genel kurul 10 Temmuz Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa genel kurul aynı yer ve saatte 17 Temmuz Perşembe günü çoğunluk aranmaksızın düzenlenecek.
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TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda denetleme kurulunun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetleri, ibra için üyelerin oylarına sunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.