Dolar
32.65
Euro
34.97
Altın
2,323.89
ETH/USDT
3,387.30
BTC/USDT
60,201.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.

Bozhan Memiş  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Karaman FK ve Iğdır FK'ye de ulusal lisans verildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu daha önce yapılan değerlendirmeler sonucunda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Yılport Samsunspor, Göztepe, İstanbulspor, Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na UEFA lisansı vermişti.

Kurul ayrıca Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Bandırmaspor'un ulusal lisans almasını uygun bulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Mostar'da konser verdi
Mersin'de kontrollü yıkımı yapılan binadan kopan molozlar yola saçıldı
TOKİ tarafından yaptırılan Toybelen Sanayi Sitesi'nde sona gelindi
ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışması arasında Türkiye tanıtıldı

Benzer haberler

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu

A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turu hikayesi özel video ile anlatıldı

TFF Başkanı Büyükekşi ve yöneticiler, basın mensuplarıyla buluştu

Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın EURO 2024'te son 16'ya kalacağına inanıyor

Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın EURO 2024'te son 16'ya kalacağına inanıyor
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop: Turnuvada maçlar hep ortada gidiyor, 1-2 pozisyon fark yaratıyor

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop: Turnuvada maçlar hep ortada gidiyor, 1-2 pozisyon fark yaratıyor
Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri belli oldu

Süper Lig takımlarının 2024-2025 sezonu harcama limitleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet