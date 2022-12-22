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Spor

Tekvandoda Avrupa üçüncüsü milli sporcu Yiğit Ali Akkoç hedef büyüttü

Tekirdağ'da arkadaşına özenerek başladığı tekvandoda Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 15 yaşındaki Yiğit Ali Akkoç, gözünü zirveye dikti.

Mesut Karaduman   | 22.12.2022
Tekvandoda Avrupa üçüncüsü milli sporcu Yiğit Ali Akkoç hedef büyüttü

Tekirdağ

Akkoç, yaklaşık 5 yıl önce başladığı tekvandoda kendisi geliştirerek çeşitli dereceler elde etti.

25-28 Kasım'da Malta'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Akkoç, gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonası için Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

"Türk bayrağını dalgalandırmak gurur vericiydi"

Milli sporcu Yiğit Ali Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonasının kendisi için çok büyük bir tecrübe olduğunu söyledi.

Şampiyonada güzel deneyimler kazandığını anlatan Akkoç, "Avrupa şampiyonasındaki ilk maçım her sporcu gibi benim için de heyecanlıydı. Heyecanlı olmama rağmen maçı aldım. İkinci maçım Sırbistanlı rakibimleydi ve rahat bir şekilde yendim. Hırvatistan ile olan maçımda gerideydim ama o maçı da kazandım. Yarı final maçında heyecanım biraz arttığı için bende baskı yaptı ve yenildim. Avrupa şampiyonasında üçüncü olarak Türk bayrağını dalgalandırmak gurur vericiydi." diye konuştu.

Avrupa'dan madalyayla dönmenin sevindirici olduğunu vurgulayan Akkoç, şunları kaydetti:

"İlk defa katıldığım Avrupa şampiyonasında kürsüye çıkmak, bayrağımızı dalgalandırmak onur vericiydi. Bundan sonra Avrupa'da birinci olup dünya şampiyonasında da derece yaparak şampiyon olmak istiyorum. Hocam 'her zaman emek veren, çalışan kazanır' derdi. Ben de emek verdiğimi düşünüyorum. Daha çok emek vererek daha güzel dereceler elde edeceğim."

"Bundan sonraki hedeflerimiz daha büyük"

Antrenör Erdal Duman da sporcusunun ilk defa katıldığı uluslararası şampiyonadan madalya ile dönmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Her zaman başarılı sporcular yetiştirip milli takıma kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Yiğit, Avrupa şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi çok güzel şekilde temsil etti. Oradan üçüncülükle döndü. Milli takımımız da takım halinde ikinci oldu. Büyük bir başarı sergilediler. Bu şampiyonada kısmetimiz bu kadarmış, bundan sonraki hedeflerimiz daha büyük. İnşallah Yiğit ve diğer sporcularımızla ülkemize madalyalar kazandırmaya devam edeceğiz."

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