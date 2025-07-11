Tekirdağ ve Bursa-Balıkesir sınırındaki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bursa-Balıkesir sınırında ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tekirdağ/Bursa
Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey ilçesi Bayıryüzügüney ve Adaören mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sirayet ettiğini belirterek, yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 toma aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve 174 personelle müdahale edildiğini bildirdi.
Tekirdağ
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Çokal Barajı yakınlarındaki orman yangınına müdahale ediliyor.
Kızılcaterzi ve Sofuköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle Sofuköy Mahallesi'nde tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı.
Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.
Bölgeye gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.